La Ville de Paris assigne Airbnb en justice pour avoir mis en ligne 1 000 logements non enregistrés

« En finir avec ces locations sauvages qui dénaturent certains quartiers parisiens »

60 % des annonces Airbnb ne respectent pas les règles

Entreet, il y a de l'eau dans le gaz. Sous l'impulsion d'une Anne Hidalgo remontée, la ville de Paris a assigné la plateforme de location en justice le 7 février, pour avoir repéré plus de, comme les dispositions de la loi ELAN le permettent. La société américaine, soit 12 500 euros d'amende par annonce, conformément au texte en vigueur. Paris, qui se verrait alors être bénéficiaire de la somme, souhaite provoquer un électrochoc.La maire PS de Paris avait déclaré à nos confrères duil y a quelques jours ne plus vouloirParis est la première métropole à réclamer un tel montant à la firme américaine. Car pour Anne Hidalgo, s'en était trop :, déplore-t-elle.Hidalgo fait le constat que les 65 000 logements parisiens proposés sur les plates-formes de location internet sont, et ont pour conséquences directes de faire grimper les prix de l'immobilier et de dénaturer les quartiers en perturbant le commerce local et en causant des nuisances pour les voisins.Alors que la règle limite la location d'un logement à 120 jours par an et impose de détenir un numéro d'enregistrement, la maire de Paris affirme ne pas vouloir interdire des services de type Airbnb, mais elle veut, précise Anne Hidalgo.Airbnb peut en effet trembler puisque les dispositions de la loi ELAN, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et adoptée fin 2018, prévoient que les plates-formes qui proposent à la location un bien dépassant le seul des 120 jours par an risquent 12 500 euros par annonce si celle-ci omet le numéro d'enregistrement. Aujourd'hui, environ. Et c'est là-dessus que la Ville de Paris insiste.De son côté, Airbnb indique avoir déjà mis en place les mesures adaptées, en informant ses clients par mail et en mettant en place une page « Hébergement responsable. » En 2018, la société a vu 110 de ses bailleurs être condamnés à 2,138 millions d'euros d'amendes pour avoir déjà loué illégalement leur logement dans la capitale.