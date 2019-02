Airbnb enrôle une pointure du secteur aérien pour ajouter le transport à son offre

Fred Reid (Crédit : Airbnb)

Airbnb veut développer une plateforme 360°

Quel futur modèle pour Airbnb ?

a une fois de plus décidé d'étendre ses activités. On connaissait évidemment le site pour son service de location de logements et d'aide à la réservation d'activités de voyage telles que les visites guidées, les cours ou les randonnées. La plateforme américaine ne s'arrête pas là et se prépare à proposer le transport à ses voyageurs. Une volonté de faire du tout-en-un, et de garder ses clients du début à la fin du process de réservation.Airbnb ne cache plus ses ambitions de développer une plateforme 360° ayant la capacité d'offrir à ses voyageurs la possibilité de réserver un séjour complet sans quitter le site : du logement au transport, en passant par les activités et les expériences.La firme vient à ce titre d'accueillir , qui devient le directeur de la division transports d'Airbnb et se dit «». L'homme est un expert du domaine de l'aviation, dans lequel il est plongé depuis plus de trente ans. Son CV en dit long, puisqu'il fut le fondateur et PDG de la compagnie aérienne Virgin America, le patron de Delta Air Line et le président de Flexjet, une filiale de Bombardier, premier constructeur mondial d'avions d'affaires.Officiellement, Reid devradans le monde entier. Mais difficile de savoir ce qu'envisage réellement Airbnb. L'entreprise pense peut-être à devenir une plateforme qui ferait concurrence à d'autres, commeou, qui proposent l'hébergement et le transport, tout en conservant l'originalité qui a popularisé son modèle de location de logements en ligne et en pérennisant sa branche d'activités et expériences.» prévient en tout cas Brian Chesky, patron et cofondateur d'Airbnb. «