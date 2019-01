La Commission européenne trouve Bruxelles trop dure avec Airbnb

Vue de Bruxelles / Pixabay

Des « exigences disproportionnées » imposées aux hôtes Airbnb

La Belgique a deux mois pour satisfaire aux exigences de l'UE

Se déclarer hôte sur la plate-formepeut relever du parcours du combattant si vous habitez. Jeudi, la a déclaré que les conditions imposées par la capitale belge étaient disproportionnées. La plate-forme n'a pas manqué de saluer la réaction de l'autorité européenne.La Commission européenne fait le constat qu'à Bruxelles, la réglementation sur la location de courte durée ne fait pas de distinction entre les locations professionnelles ou privées, ni entre les grands hôtels et les petites chambres d'hôtes ou la location privée de chambres.», indique-t-elle, en précisant qu'un système d'enregistrement en ligne centralisé simple pour les hôtes aurait été suffisant.Pour tenter de modérer les règles en vigueur dans la ville belge, la Commission européenne a adressé une. Si la Belgique ne fournit pas de réponse satisfaisante à l'Union européenne dans un délai de deux mois, une seconde lettre sera adressée, assortie d'un nouveau délai de deux mois. Si les positions n'évoluent pas, la Commission se réservera le droit de saisir la Cour de justice de l'UE qui pourra alors engager des poursuites et infliger une amende à l'État membre. La plupart du temps, les affaires sont réglées avant de passer à cet étape catégorique.Pour Airbnb, «». La société américaine prend pour exemple la Flandre et la Wallonie, qui ont «», pour dénoncer le «» mis en place à Bruxelles.