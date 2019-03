Annonces illégales AirBnB : le TGI déboute la Ville de Paris

AlesiaKan / Shutterstock.com

Produire des captures d'écran des annonces litigieuses n'a pas suffi

Le TGI a condamné... la Ville de Paris

Le mois dernier, laavait assignéaprès avoir repéré sur la plateforme de location en ligne un total de 1 005 annonces incomplètes. La municipalité avait constaté l'illégalité de ces annonces de logements, qui ne précisaient pas de numéro d'enregistrement des propriétaires , comme l'impose la loi ELAN. Celle-ci impose notamment qu'une location ne dépasse pas le seuil des 120 jours par an. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement en référé ce mardi 5 mars 2019, par lequel il déboute la mairie Alors que la Ville de Paris pensait pouvoir mettre fin à la mise en ligne des annonces litigieuses, le TGI en a décidé autrement en considérant que la municipalité n'avaitque l'absence de numéro d'enregistrement pouvait constituer un trouble manifestement illicite.Pour se justifier, la mairie avait déposé dans son dossier desdes annonces sans numéro. Seulement, le juge a estimé que ces captures «».Outre le fait d'avoir été déboutée de sa demande, la Ville a étéau titre des frais de procédure engagés par la société Airbnb, comme le veut le droit. Une pilule dure à avaler pour la mairie.Paris, et plus globalement la France, pourraient prochainement subir une nouvelle défaite. Alors que le nombre de nuitées pour la location de courte de durée est limitée à 120 chaque année pour une résidence principale, les plateformes comme Airbnb ont porté le différend devant la Commission européenne en estimant que la France cherche à, pourtant réglementée par le droit irlandais. Si l'UE venait à aller dans le sens d'Airbnb, les villes françaises ne pourraient alors plus réglementer les pratiques des plateformes.