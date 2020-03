Airbus rouvre aujourd'hui ses usines françaises et espagnoles

L'Airbus A220 © Archives Reuters

« Trop tôt »

Éviter l'arrêt complet

Des syndicats français avaient déjà déclaré samedi que la production allait reprendre à un rythme «», rapporte Reuters.Dans un communiqué publié le 17 mars, Airbus avait rapporté sa décision de mettre à l'arrêt sa production pour quatre jours suite à l'annonce des mesures de confinement. Le délai étant écoulé, le constructeur a annoncé que sa production allait «» en France et en Espagne. Cette reprise ne concernera ainsi que des activités qualifiées d' «» par le groupe, ou visant à répondre à des demandes de livraison.Une nouvelle décision relevée par les syndicats, mais pas saluée pour autant. Xavier Petracchi, délégué syndical CGT, estime que cette reprise intervient «». Il déclare : «», rapporte Le Figaro . Françoise Vallin, la coordinatrice CFE-CGC au sein du groupe Airbus, a déclaré que «».Dans sa nouvelle déclaration , Airbus affirme avoir «». L'arrêt de quatre jours aura donc servi à mettre en œuvre ces nouvelles mesures sur les sites français et espagnols, où Airbus disposent de chaînes de montage civiles et militaires.Évidemment, la décision d'Airbus vise avant tout à lui éviter l'arrêt complet de son activité. Le secteur aéronautique cherche des moyens de faire face au confinement, certaines compagnies s'étant déjà mises au transport de marchandises . D'autres en sont venues à faire voler leurs appareils « à vide », sans passager, dans le simple but de conserver leurs créneaux aériens.Airbus a ajouté avoir fait don de milliers de masques à des hôpitaux et à des services publics présents en Europe, précisant qu' «». Des vols supplémentaires sont prévus dans les prochains jours.