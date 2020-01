Boeing fait équipe avec Tactical Robotics pour mettre au point des appareils à décollage vertical

Le Cormorant, l'UAV de Tactical Robotics © Tactical Robotics

Pour le développement de VTOL

Utilisations humanitaires, militaires... et civiles ?

Source : TechCrunch.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués. Quant aux applications des futurs appareils, elles devraient d'abord s'orienter vers des missions de secourisme ou humanitaires, et à des fins militaires.Le partenariat devrait amener au développement de drones autonomes, Tactical Robotics mettant largement en avant son premier appareil de ce type, le Cormorant, et la technologie sur laquelle il veut continuer à travailler main dans la main avec Boeing. Son P.D.-G., Rafi Yoeli a affirmé que «». Il ajoute : «».Dennis D. Swanson, Vice-président du développement économique international de Boeing, a déclaré : «».Le communiqué précise que le Cormorant, qui va donc servir de base au développement d'autres appareils, peut mener des opérations en situation d'urgence. De la taille d'un Hummer , il est plus compact qu'un hélicoptère selon Tactical Robotics, mais aussi suffisamment spacieux pour recevoir du matériel. La clé de la technologie Fancraft de Tactical Robotics réside dans ses rotors. Contrairement à d'autres appareils du genre, où ceux-ci sont ouverts, ceux du Cormorant sont essentiellement couverts, ce qui canalise le flux d'air et doit améliorer la sécurité des personnes situées autour.D'après le communiqué, les modèles créés dans le cadre du partenariat seront utilisés pour la livraison de nourriture ou de matériel médical. Tactical Robotics envisage aussi des utilisations militaires, ce qui doit aussi intéresser le géant américain, qui développe depuis près d'un an déjà son propre avion de chasse autonome Sur le terrain, Tactical Robotics travaille déjà avec la société d'agrochimie Adama : le Cormorant est testé et utilisé pour de l'épandage sur cultures. Des utilisations civiles qui pourrait donc parler à Boeing, qui s'est lancé plus concrètement avec Porsche sur le marché de la mobilité urbaine en octobre dernier.