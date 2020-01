Livraisons d'avion : Airbus ravit la première place à Boeing, une première depuis 2011

© Pixabay

Le malheur des uns...

...fait le bonheur des autres

Source : Le Figaro

Pour Airbus, elle se savoure, cette année 2019. L'avionneur européen aurait assuré la livraison de 863 appareils l'an dernier, en établissant, au passage, un nouveau record. À la fin du mois de novembre, Boeing, qui n'a pas encore publié ses chiffres de décembre, n'avait livré que 345 aéronefs. Il s'agit d'un vrai petit événement puisque c'est la première fois, depuis 2011, qu'Airbus dépasse Boeing. Et l'avenir s'annonce radieux pour le groupe, qui a enregistré plus de 1 000 commandes en 2019.Selon différentes sources parmi lesquelleset, Airbus a donc bien récupéré son fauteuil de premier avionneur commercial planétaire. Avec 863 appareils livrés, le groupe européen fait mieux que 2018 (+ 63), ce qui lui permet sans mal de laisser Boeing sur le carreau. Le géant américain paie les défauts du 737 MAX, dont la production a été arrêtée cette année, et a définitivement écarté de son organigramme Dennis Muilenburg, ex-PDG et ex-directeur général.Face à la crise et après les crashs de deux appareils de la Lion Air et d'Ethiopian Airlines fin 2018 puis début 2019, Boeing a dans un premier temps gelé les livraisons de son appareil phare, avant d'en stopper carrément la production, nous le disions. Les autorités n'ont en effet pas encore donné leur aval pour une reprise de l'activité des équipes du 737 MAX.Se frottant les mains des malheurs de Boeing (oui, le monde est cruel...), Airbus savoure les succès commerciaux des A320, A321 et A350. Récemment arrivé à la tête des ventes d'Airbus, Christian Scherer a confirmé que l'avionneur est parvenu à franchir la barre si rarement dépassée des 1 000 commandes annuelles en 2019, et ce pour la sixième fois de son histoire seulement.Et la réduction en octobre de 2 à 3% de son objectif de livraisons pour l'année n'aura pas gâché la fête, puisqu'un coup de collier donné en fin d'année a permis d'atteindre le chiffre minimal des 860 livraisons. Le groupe avait, pour cela, réaffecté des milliers de salariés et décalé les congés d'une partie du personnel. Si Airbus ne veut pas multiplier les retards en 2020, il lui faudra alors maintenir la pression.