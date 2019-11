Voler "en V" comme les oies pourrait économiser jusqu'à 10% de carburant, selon Airbus

© Adrian Pingstone

L'union fait la force

Petits efforts, grandes économies

Lire aussi :

0G : Sigfox et Amadeus vers une solution pour assurer un suivi des bagages dans les aéroports



Source : Les Échos

Le constructeur a déjà commencé les tests d'un programme baptisé « Fello'fly ». En plus de réduire la consommation en carburant, celui-ci doit également diminuer les émissions de CO2 du secteur aérien, qui continuent de grimper L'initiative a été présentée au salon aéronautique de Dubaï. L'ingénieure et présidente d'Airbus UpNext, Sandra Bour Schaeffer, y déclare : «».Interrogée par Les Échos, elle détaille le fonctionnement des bancs d'oiseaux migrateurs. Des études récentes ont démontré que leur formation typique en « V » est destinée à réduire l'effort fourni par les volatiles situés à l'arrière du groupe. Ceux-ci profitent des turbulences crééeffells dans l'air par les oiseaux situés devant eux. Lorsque les oiseaux de tête sont fatigués, ils échangent leur place avec ceux de l'arrière pour se reposer. Sandra Bour Schaeffer résume : «».Airbus aurait déjà réalisé des vols de test, déclarant avoir fait voler deux A380 sur une liaison Paris-New-York, avec une distance de trois kilomètres entre les deux appareils. Une distance suffisante, selon le constructeur, pour ne pas poser de problèmes de sécurité, mais tout de même profiter de l'amélioration de la portance. D'autres essais sont prévus avec des A350 dans les mois à venir.L'initiative permettrait à la compagnie de se rapprocher de ses engagements d'émissions de CO2 sans grand effort financier. D'ici 2050, Airbus souhaite réduire de moitié les émissions de CO2 de ses appareils . Si la modernisation des appareils reste la méthode privilégiée pour atteindre cet objectif, cette nouvelle technique apporterait un gain non négligeable aidant à tenir les délais.Comme le précise Les Échos, la difficulté principale sera la réorganisation de l'espace aérien, Airbus devant obtenir l'aval des différentes autorités nationales et internationales. De nouveaux logiciels seront également nécessaires pour aider les pilotes à tenir leur position dans la formation. Le directeur du programme Fello'fly, Nick Macdonald, a déclaré : «».