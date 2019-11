Airbus entre au capital Amprius, une entreprise américaine spécialisée dans les batteries lithium-ion

© Airbus

Des batteries lithium-ion d'anodes 100 % en silicium

Source : Communiqué de presse

La transaction fut officialisée le 31 octobre 2019. Airbus Defence and Space, division du groupe européen dédiée à l'armement et à l'aérospatial, a annoncé avoir fait l'acquisition de Amprius Inc, une société américaine qui fabrique les batteries lithium-ion à la plus haute densité énergétique au monde, se vantant d'offrir à ses produits une amélioration de 50 % par rapport aux batteries lithium-ion classiques.En entrant au capital de façon majoritaire de la première société au monde à avoir doté ses batteries lithium-ion d'anodes 100 % en silicium, Airbus va inévitablement augmenter les capacités de production et développer des cellules à plus haute intensité énergétique qui seront destinées à ses propres programmes aérospatiaux.On pense évidemment au programme Zephyr,, rappelle Jana Rosenmann, responsable des systèmes aériens sans pilote chez Airbus Defence & Space.Le drone stratosphérique solaire-électrique bénéficiera donc de nouvelles capacités qui lui permettront de consolider sa position de leader de marché. La technologie développée par Amprius peut, de son côté, être utilisée dans les smartphones, les objets connectés, les robots, les drones, les véhicules électriques, les véhicules aérospatiaux et les équipements militaires.