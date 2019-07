Embarquement biométrique : Air France veut déployer le dispositif partout aux États-Unis d'ici 2020

(Crédits : NextNewMedia / Shutterstock.com)

L'embarquement biométrique, un gain de temps et de formalités

Plusieurs compagnies et aéroports du monde s'y mettent et font débat

Bientôt, il pourrait être envisageable de(matérialisée ou dématérialisée)rendu possible grâce à lava tester cette technologie au départ des aéroports américains John F Kennedy, à New York, et George Bush, à Houston. 2 200 passagers devraient être concernés chaque jour, en attendant que la reconnaissance faciale soit intégrée à l'ensemble des points de passage américains, d'ici l'année prochaine.La compagnie Air France a posé sur la table un objectif de taille : elle souhaiteau plus tard., a commenté le vice-président de la filiale américaine de la compagnie, Stéphane Ormand.Air France utilise déjà le système aux États-Unis à Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Détroit, Seattle, Dulles et Virginie. Le principe veut que lors de l'enregistrement (via l'application ou en passant par une borne à l'aéroport), le voyageur scanne son passeport. Lorsque ce dernier dépose ensuite ses bagages ou qu'il embarque, il lui suffit de passer par l'étape de la reconnaissance faciale, où, permettant ainsi de gagner du temps, alors que les aéroports sont de plus en plus encombrés.Comme nous le rappellent nos confrères d', l'embarquement biométrique n'est pas une nouveauté. British Airways mène déjà ses propres essais, tout comme JetBlue. En Australie, les passagers de la compagnie Qantas embarquent grâce à la reconnaissance faciale. L'aéroport international de Dubaï scanne le visage des passagers lorsqu'ils passent dans un tunnel truffé de caméras (plus de 80 !) destinées à relier le sujet au visage du passeport utilisé.Comme on peut s'y attendre, privilégier la reconnaissance faciale fait naître des préoccupations éthiques. Le taux d'erreur fluctuant ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont autant de points qui ont tendance à rebuter certains voyageurs.