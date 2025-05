ESET Parental Control pour Android tirera sa révérence le 30 juin prochain, date à laquelle les abonnements cesseront d'être proposés. ESET a notamment précisé que « les renouvellements automatiques mensuels via Google Play seront actifs jusqu'en mai 2026, et les renouvellements automatiques mensuels achetés via l'e-Store ESET s'arrêteront après juin 2025. »