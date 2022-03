ESET et Intel s'allient pour lutter contre les ransomwares

Les ransomwares font beaucoup parler, et à juste titre : aux yeux des professionnels du monde cyber, ils restent la menace numéro 1. Ils le sont autant pour le collaborateur et utilisateur d'une entreprise que pour les profils plus techniques, comme les RSSI, qui sont chaque mois un peu plus exposés à ce fléau. Pour tenter d'appréhender davantage la nature complexe et évolutive des ransomwares, ESET et Intel ont noué un partenariat, officialisé ce vendredi 4 mars, pour mieux lutter contre la menace. Voyons en quoi il consiste plus précisément.