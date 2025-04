Basé sur 10 milliards de paramètres, le modèle a été formé en deux mois sur 64 GPU H100 de NVIDIA à partir d'une base de 80 millions d'images. Il est disponible en deux versions : « Standard » et « Texturée ». La première est plus prévisible et fidèle aux prompts, tandis que la seconde offre des résultats plus artistiques et détaillés, mais requiert des prompts bien plus étoffés.