C'est ce qu'affirment en tout cas les autorités françaises. Moins d'un mois après son arrestation, on apprenait que Telegram avait musclé sa modération, et coopérait dorénavant beaucoup plus en partageant des données dans des dossiers de crime organisé. Et ce changement de ton ne serait pas exclusif à la France. D'autres pays européens, qui appartiennent comme la France à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Eurojust, ont aussi pu obtenir des informations précieuses. L'un d'eux a par exemple pu obtenir des renseignements sur un groupe Telegram au sein duquel une centaine d'assassinats avaient été commandités. Enfin, des pays hors UE ont aussi sollicité la justice française, espérant pouvoir avancer sur leurs dossiers grâce à ce changement.

Du côté de Telegram, on assume pleinement ce changement d'orientation. À la fin du mois de septembre, Pavel Durov postait un nouveau message sur son canal personnel, expliquant que les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité avaient été mises à jour. « Nous avons précisé que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponses à des demandes légales valides » indiquait-il alors. Enfin, la fonction Rechercher, objet de certaines controverses, avait aussi été nettoyée grâce aux efforts des équipes de modérations et de l'IA, afin d'empêcher l'accès à du contenu illégal.

En bref, c'est un nouveau Telegram qui est né à la suite des déboires judiciaires de Pavel Durov. La question qui se pose est de savoir si cette nouvelle façon de fonctionner tient au fait que le patron de la plateforme est encore entre les mains des autorités françaises, ou bien s'il s'agit d'une impulsion destinée à persister dans le temps. Dans tous les cas, si le sort personnel de Pavel Durov est encore en suspens, ce dossier important n'aura pas vraiment fait de mal à Telegram. Au contraire presque, pourrait-on, dire, puisque la plateforme a vécu une très belle année 2024, devenant pour la première fois de son histoire rentable, tout en affichant une situation financière assainie. De quoi pousser son PDG à poursuivre sur la nouvelle route qui a commencé à être tracée ces derniers mois ?