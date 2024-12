Il faut noter que bien avant ce premier entretien avec un juge, Pavel Durov avait décidé de changer son approche quant à la modération de Telegram, mais aussi la coopération avec les autorités judiciaires. Depuis son arrestation et sa garde à vue, Pavel Durov a ainsi permis que Telegram partage les données d'un certain nombre de personnes accusées d'activités criminelles.

Malgré ce changement, Pavel Durov continue de clamer son innocence et le caractère incongru des charges qui sont portées contre lui. Pour lui, Telegram a toujours respecté la loi, en ayant notamment un représentant légal en Europe. Et, à son sens, si une plainte devait finalement être déposée, elle devrait l'être non pas contre le fondateur, mais contre la société.