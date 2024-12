Malgré la fin de ses vols, Ingenuity est encore d'une aide précieuse pour l'agence spatiale. L'aéronef continue de transmettre des données sur les conditions météorologiques et les systèmes avioniques de manière hebdomadaire. Des données précieuses pour les futures missions martiennes, notamment dans l'élaboration d’hélicoptères plus robustes, tels que le concept de Mars Chopper, un appareil 20 fois plus lourd capable de transporter plusieurs kilos d'équipements scientifiques et de parcourir jusqu’à 3 km par jour.