La NASA teste déjà sa prochaine génération d'hélicoptères martiens !

De quoi disposer d'une meilleure réserve de puissance ou transporter une charge légèrement plus lourde. En effet, Ingenuity ne dispose que d'un boîtier minimaliste, et pèse en tout 1,6 kg. Ses successeurs devront ramasser des tubes d'échantillons, et seront équipés de quatre petites roues à la place des pieds rigides, sans oublier qu'il leur faudra une meilleure autonomie (et donc un peu plus de charge solaire). Tout en restant les plus légers possibles. Ces tests de rotor sont donc un moment crucial pour débloquer de nouvelles capacités sur Mars !