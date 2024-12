Les rumeurs ont la vie dure, pourtant, les faits sont simples et documentés : la restauration de Notre-Dame a été réalisée dans un souci de préservation historique, reproduisant à l'identique ce qui existait avant l'incendie. Les vitraux contemporains attendus ont été commandés par l'État, non par des donateurs, et feront l'objet d'un concours artistique rigoureux.

Le carrelage en damier, scruté comme une preuve de manipulation, est strictement identique à celui d'avant 2019, comme le prouvent les montages photographiques de l'AFP, que se sont procurés nos confrères de France Bleu. Les détails décoratifs comme les étoiles autour d'une peinture ou certains motifs ont été reproduits fidèlement.

Un historien comme Alexandre Gady le confirme sur France 24 : un « ciel étoilé » est un décor classique dans de nombreux édifices religieux parisiens.

Ces théories ne reposent sur aucun fondement, sinon la capacité de certains à transformer l'extraordinaire travail de reconstruction en vaste machination.