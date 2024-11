La période du Black Friday est l'une des périodes commerciales les plus intenses de l'année, et les réductions de prix nous font parfois tourner la tête… au point d'acheter des produits dont on n'a pas toujours besoin. Pour éviter les achats compulsifs, il est recommandé d'utiliser la méthode dite BISOU.

Il s'agit tout simplement de se poser plusieurs questions avant d'effectuer un achat, que ce soit sur Internet ou en magasin physique. Elle peut permettre de faire des économies en mettant en perspective l'utilité réelle d'un produit, et en nous incitant à nous abstenir de l'acheter. Elle contribue aussi à limiter la surconsommation, qui se traduit par l'épuisement des ressources planétaires et la pollution environnementale.