De plus, contrairement à la console référencée chez Antec, la disponibilité de la petite NEXT LITE et de l'impressionnante KUN est bien réelle chez Best Buy. Les deux machines sont d'ores et déjà en commande avec une livraison prévue pour le 10 septembre au plus tard. De plus, les tarifs semblent conformes à ce qu'AYANEO pratiquait sur ses campagnes de financement participatif.