Hyperion allie design moderne et personnalisation poussée. Il propose une grande variété d'options pour les thèmes, icônes et couleurs. Son interface intuitive facilite l'organisation des applications. Des fonctionnalités avancées comme les gestes personnalisés et les pop-up de notifications enrichissent l'expérience utilisateur. Hyperion est un choix solide pour ceux qui recherchent un équilibre entre esthétique et fonctionnalités.