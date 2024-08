Le développement des nouvelles technologies, dont la portée dépasse de très loin les frontières nationales, oblige de plus en plus les États à intensifier leurs coopérations dans ces secteurs. On l'avait encore vu au niveau européen le mois dernier, avec la publication du règlement européen sur l'IA, l'AI Act. Et durant ce mois d'août, c'est la question de cybercriminalité qui est abordée, cette fois au niveau mondial, à l'ONU.