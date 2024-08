Le retrait de X.com du Mac App Store a pris tout le monde de court. Aucune annonce officielle n'a été faite par l'entreprise d'Elon Musk pour expliquer cette décision. Les hypothèses vont bon train. Certains y voient l'abandon pur et simple de la version Mac, d'autres pensent qu'une nouvelle mouture est en préparation.

Il faut dire que l'application macOS faisait figure d'exception. Contrairement aux versions iOS et Android qui avaient adopté la nouvelle identité X, celle pour Mac gardait son ancien nom Twitter. Ce décalage laissait présager une évolution imminente.

La disparition de l'app du store d'Apple s'accompagne de problèmes de fonctionnement pour ceux qui l'avaient déjà installée. De nombreux utilisateurs rapportent que l'application a tout simplement cessé de marcher.

Cette situation tranche avec celle des autres plateformes. Sur iPad, iPhone et même Apple TV, X.com reste disponible et reçoit régulièrement des mises à jour. Même constat sur Windows et Android où l'application est toujours accessible.

L'absence d'explication officielle laisse place aux spéculations. S'agit-il d'un différend entre Apple et X ? Ou simplement d'une décision stratégique de la part d'Elon Musk ? En attendant d'en savoir plus, les utilisateurs Mac doivent s'adapter.