Si vous utilisez Discord, vos données peuvent être vendues sans votre consentement sur un site qui viole allègrement le RGPD

On a tendance à l'oublier, mais Discord est essentiellement un IRC, pour Internet Chat Relay, un système qui permet à n'importe qui de discuter presque en temps réel avec des inconnus à l'autre bout de la planète et d'échanger des idées, mais aussi des logiciels, ou encore des documents et des photos. En d'autres termes, quiconque disposant de bons outils, comme des robots, peut accéder à l'ensemble des données hébergées sur Discord, puisqu'elles sont en partie publiques et stockées. C'est d'ailleurs ce stockage qui permet aux utilisateurs de Discord d'effectuer des recherches sur les canaux de discussion.

Ces données accessibles, dont certains peuvent être sensibles, sont devenues la proie d'un « service », si l'on peut le qualifier ainsi. Baptisé Spy.Pet , il a su tirer parti de la nature ouverte de Discord. Il suit plus de 14 000 serveurs, a un historique de plus de 627 millions d'utilisateurs et compte près de 4 milliards de messages enregistrés dans ses archives. Non seulement il utilise des robots « scrapeurs », qui « grattent » les données des utilisateur sans leur consentement, égratignant également au passage les CGU de Discord, mais lorsqu'un utilisateur se rend compte de la « séquestration » de ses données par Spy.pet et tente de demander leur suppression (via un lien à sa disposition sur le site), il est tout bonnement redirigé vers une vidéo humoristique, indiquant clairement que la suppression de l'historique de discussion n'est pas une option.

Et comme si cela ne suffisait pas, la plateforme propose également un package « Entreprise », qui propose aux intéressés d'utiliser ces données grattées pour former des modèles d'IA.

Enfin, et comme tout travail mérite salaire, l'accès à ces données n'est pas gratuit. On nage en plein Pay-Per-View puisque pour voir ces données, il faudra débourser quelques crypto-monnaies. Un système de paiement dont la transparence reste encore à démontrer.