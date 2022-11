Discord, pas très regardant avec vos données personnelles ? Voilà pourquoi la CNIL sanctionne l'appli

Lorsque vous créez un compte sur Discord, un mot de passe de six caractères seulement, incluant des lettres et des chiffres, suffisait à aller au bout du processus, ce qui a alerté la CNIL au moment de son contrôle, brandissant alors l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Pour le gendarme des données, la gestion des mots de passe n'était pas suffisamment forte et contraignante pour garantir la sécurité des comptes des utilisateurs.