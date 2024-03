Problèmes de sécurité, violations de droits d'auteur, modération inexistante... Le GPT Store entache la réputation d'OpenAI (ChatGPT)

Le GPT Store s'inspire du modèle lucratif de l'App Store d'Apple, qui permet aux développeurs de GPT de gagner de l'argent grâce à leur utilisation. Malgré des débuts similaires à tous les stores, à savoir balbutiants, le modèle économique du GPT Store se heurte à de nombreux obstacles.



La plateforme souffre d'une modération défaillante, si l'on en juge par la seule prolifération de contenus non conformes aux règles d'OpenAI. Ce trou dans la raquette met en danger la crédibilité de la plateforme et nuit à l'expérience des utilisateurs. L'absence de contrôles rigoureux et de sanctions dissuasives encourage en outre les abus et crée un environnement chaotique.



Un manque d'outils d'analyse et une expérience d'accueil médiocre freinent l'attractivité de la boutique GPT pour les développeurs de plugins, selon un rapport du site The Information. L'absence de données concrètes sur l'utilisation des GPT et de moyens de monétiser efficacement leur travail les décourage à s'investir sur la plateforme.



Enfin, la monétisation de contenus potentiellement illégaux et contraires à l'éthique pose de graves problèmes de responsabilité pour OpenAI. L'entreprise se trouve face à un choix crucial : fermer les yeux sur ces pratiques et risquer sa réputation, ou prendre des mesures strictes pour garantir l'intégrité de sa plateforme. L'éthique ou le juridique, il faut choisir.