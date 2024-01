Uber pousse ses conducteurs à faire l'acquisition de véhicules Tesla

« Nous savons, en écoutant les chauffeurs d'Uber, que le coût de possession et l'accès à une recharge pratique sont les deux principaux obstacles qui les empêchent de passer à l'électrique, et nous travaillons avec Tesla pour résoudre ces deux problèmes », commente Andrew Macdonald, vice-président senior de la mobilité et des opérations commerciales chez Uber.