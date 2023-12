Piratage : ce site de torrents a changé d'adresse près de 40 fois pour échapper aux autorités

Pourquoi les mesures prises par les autorités ne semblent-elles pas fonctionner avec DonTorrent ? D'une part, les administrateurs de ce dernier sont réactifs : « Nous n'avons pas de noms de domaine en attente et prêts à être utilisés, nous les enregistrons le jour même où nous voyons le blocage », déclarent-ils. D'autre part, un canal officiel sur Telegram permet à plus de 80 000 abonnés d'être rapidement informés des changements d'adresse. Et, dans le pire des cas, le site dispose d'un domaine en .onion pour être accessible sur le réseau Tor.

Cependant, cette situation n'est pas sans danger pour les utilisateurs. Sans URL stable, il peut être difficile de savoir si le site sur lequel vous vous trouvez est bien celui que vous recherchez. Certains escrocs ont flairé le bon filon en créant des imitations de sites comme YggTorrent ou DonTorrent, dans le seul but de récupérer les informations bancaires de victimes mal informées. Les autorités communiquent d'ailleurs de plus en plus sur cet aspect pour décourager les internautes.