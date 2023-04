Bloquer les sites pirates bénéficie-t-il aux plateformes légales ou au trafic internet ?

L'étude des dynamiques de piratage sur Internet intéresse particulièrement les universitaires, qui cherchent à déterminer l'impact des mesures gouvernementales sur le trafic internet, sur le piratage en lui-même ainsi que sur la croissance des services légaux. Pourtant, les rapports d'études restent assez peu nombreux.

Une première étude centrée sur des données britanniques a montré que le trafic internet avait diminué, mais que les blocages de sites tels que The Pirate Bay n'avaient eu qu'un effet limité sur la consommation légale. Les utilisateurs assidus ont plutôt tendance à se tourner vers d'autres sites pirates, des VPN, ou les proxies. Cette même étude a été poursuivie et montre que finalement, lorsque la masse de sites bloqués par les FAI devient critique, le trafic diminue d'autant plus et la fréquentation des plateformes légales augmente légèrement.

De nouvelles recherches ont cependant été menées à la Católica Lisbon School of Business and Economics, en partenariat avec l'université Carnegie Mellon. Elles se concentrent sur un pays non identifié qui déploie une politique de blocage et montrent par exemple que le trafic sur un site comme BitTorrent avait considérablement diminué auprès des utilisateurs historiques, et ce, sans rebond notable.

L'étude souligne cependant qu'une partie des utilisateurs seraient passés au streaming illégal et que les recherches Google liées aux VPN, aux proxies et au DNS ont toutes progressé. Dans l'ensemble, l'étude montre que les utilisateurs de BitTorrent à avoir limité leurs visites ne se sont pas nécessairement tournés vers les sites légaux, et que le contournement est toujours recherché. Autrement dit, le blocage aurait un réel impact sur le piratage numérique, mais n'aurait que peu bénéficié aux alternatives légales.