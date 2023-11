IPTV et streaming : 5% des Français ont recours au piratage pour regarder la télévision

Il faut dire qu’accéder aux grands évènements sportifs à la télévision coûte de plus en plus cher. Sur la période 2021-2022 (soit celle analysée dans le rapport de l’ACCES), le montant des abonnements pour voir le football et les autres grands sports s’élevait à 85,97 € par mois en France, selon des calculs faits par le site mediasportif.