Curé star de TikTok, il refuse de devenir un gourou et quitte le réseau social

Sur TikTok (comme sur n'importe quel réseau social), on trouve tout… et surtout n'importe quoi. Toutefois, entre deux défis aussi idiots que dangereux, la plateforme réserve parfois quelques jolies surprises. Pour certains, c'était le cas du père Matthieu, un curé qui utilisait la plateforme pour diffuser la bonne parole et ses « tiktokhomélies » à plus d'un million de fidèles.