Streaming vidéo : les principaux changements à attendre en 2024 chez Netflix, Prime Video et les autres

Démarrons par la plateforme qui risque de connaître le plus de bouleversements : Prime Video. Tout d'abord, courant avril en France normalement, le service de streaming d'Amazon va se doter de publicités au milieu de ses films et ses séries. Mais, contrairement à Netflix et Disney+ qui les ont intégrées à des abonnements moins onéreux, chez Prime Video il faudra dépenser 2,99 euros en plus de l'abonnement standard pour s'en défaire. Pas certain que les abonnés apprécient cette clé de bras. D'autant qu'il n'est pas impossible que durant la même période, Prime Video, qui devrait heureusement proposer plusieurs séries majeures, perde l'un de ses points forts, à savoir le Pass Warner et ses séries HBO.