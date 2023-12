1 milliard de dollars ! C'est ce que réclament des investisseurs à Cristiano Ronaldo pour avoir fait la promotion de Binance

Et si Ronaldo passait devant la justice à cause des cryptomonnaies ? C'est ce qui pourrait bien arriver avec ce recours collectif qui vient d'être lancé aux États-Unis. Les plaignants demandent en effet plus d'un milliard de dollars à la star mondiale, en compensation de pertes subies de son fait.

Le cœur du dossier se trouve dans une collaboration entre Binance et Cristiano Ronaldo, qui lançaient ensemble en novembre 2022 les NFT CR7 (surnom du jour en rapport avec ses initiales et son numéro fétiche). Des NFT dont le prix s'est en un an effondré. Comme le fait remarquer la BBC, le NFT le moins cher de la collection coûtait 77 dollars à sa sortie, et aujourd'hui environ 1 dollar.