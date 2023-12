Amazon développe son propre générateur d'images, et il semble très prometteur

Le nouveau générateur d'images, nommé Titan Image Generator, est d'ores et déjà disponible en preview, a annoncé Amazon. Il génère « des images réalistes de qualité studio ou améliore des images existantes à l'aide de prompts en langage naturel, pour une idéation et une itération rapides sur de grands volumes d'images et à faible coût », promet l'entreprise.