Le Top 5 des applications mobiles à essayer d'urgence ce week-end !

PlantNet, aussi appelée Pl@ntNet, est une application spécialisée en identification de plantes. Il suffit de prendre une photo avec son smartphone et de la soumettre à ce programme pour en apprendre plus sur un végétal : en tout, plus de 37 400 plantes sont présentes dans sa base de données, consultable à tout moment. Il est aussi possible de connaitre les espèces botaniques dans une zone donnée, d'exporter ses résultats et de rejoindre des groupes d'utilisateurs. PlantNet est un projet lancé par le CIRAD, l'INRIA, l'IRD et INRAE dans le cadre d'un projet de recherche. Cette application gratuite est disponible en version iOS, Android et web.