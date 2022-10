Top 5 des applications à absolument essayer sur son smartphone

Disponible sur les appareils Android et iOS, l'application Essence / Gasoil Now permet de localiser les stations d'essence les plus proches, et les moins chères. Grâce au signalement d'autres utilisateurs, il est aussi possible de trouver les stations non épuisées plus facilement - ce qui est particulièrement utile dans le contexte actuel de pénurie. L'appli fonctionne en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.