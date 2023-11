Peugeot dévoile son nouveau ludospace électrique e-Rifter 2024, mais aura du mal à le vendre, on vous explique pourquoi

Malheureusement, si Peugeot annonce avoir travaillé sur l'efficience de la batterie de 50 kWh pour un gain d'autonomie de 14 %, passant ainsi de 280 à 320 kilomètres en cycle WLTP, cette donnée reste très faible, compte tenu de la destination familiale et outdoor de ce genre de véhicule. Pire, la puissance de charge maximale n'évolue pas non plus et reste scotchée à 100 kW de puissance sur les bornes en courant continu, soit 30 minutes à attendre pour passer de 0 à 80 %.

Sur une prise domestique, la recharge complète demande 15 heures, et 7 h 30 avec une wallbox en 7,4 kW.