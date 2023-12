Top 5 des applications mobiles à essayer cette fin de semaine !

Faire des économies tout en faisant son shopping ? C'est le pari réussi d'iGraal. Cette application spécialisée dans le cashback est l'une des plus renommées du domaine. Partenaire avec plus de 1800 marchands, elle vous permet de cumuler de l'argent et vous reverse votre cagnotte sur votre compte bancaire. Pour l'utiliser, c'est simple : il suffit d'activer l'offre qui vous intéresse avant de faire vos achats. iGraal inclut de nombreuses offres saisonnières et remises. Il est possible de sauvegarder ses sites préférés dans une liste de favoris et de gagner des cartes cadeaux en cumulant des badges. Cette application gratuite est disponible en version iOS et Android mais aussi sur le web et sous forme d'extension de navigateur.