Uber en difficulté au brésil face à une start-up qui a tout compris

Cette start-up brésilienne s'appelle StopClub, et a été fondée en 2017 à Rio de Janeiro par deux amis d'enfance, Pedro Inada et Luiz Neves. Au départ, ce service permettait aux chauffeurs Uber de lutter contre la solitude à travers des « points de ravitaillement ». Ces derniers pouvaient alors se retrouver et échanger durant les périodes plus creuses de leur activité.

L'année 2020, et la pandémie de COVID-19 a mis un coup d'arrêt brutal à l'entreprise, qui a donc décidé de changer de produit et de modèle économique. StopClub a développé un nouveau service, qui permet aux chauffeurs d'évaluer, à travers une application mobile, le prix final d'une course, soit l'argent qui leur sera reversé en dernier lieu.

Comme vous le savez sans doute, Uber prélève une commission sur le montant de la course, équivalent aux frais de fonctionnement de la plateforme. Cette dernière peut représenter jusqu'à 40 % du montant total de la course, selon les calculs de StopClub. Pour certains petits trajets, les chauffeurs ne gagnent donc pas ou peu d'argent. Ces derniers ne peuvent pas réellement évaluer le montant final qui leur reviendra, Uber ne présentant qu'un montant brut pour chaque course.

L'outil leur permet aujourd'hui de déterminer avec précision si une course vaut oui ou non le coup, et de refuser de prendre des passagers si le trajet ne leur est pas assez rentable.