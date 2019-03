Spectre : Microsoft propose le patch Retpoline pour atténuer les baisses de performances

Google vante des baisses de performances imperceptibles

Une intégration réservée aux dernières versions de Windows 10



Source : ZDNet

propose actuellement au téléchargement la mise à jour de sécuritéaux utilisateurs de Windows 10. Cette dernière applique la solution d'atténuation, développée par Google pour protéger les processeurs de la vulnérabilité matérielle Spectre.Le procédé mis au point par les équipes techniques de Google permet deconstatées sur les ordinateurs après l'application des premiers patchs permettant de limiter les tentatives de piratages possibles à cause de Spectre.Le moteur de recherche a déjà déployé Retpoline sur ses serveurs et également contribué à améliorer le noyau Linux au cours de l'année 2018. Aujourd'hui, la plupart des distributions Linux intègre les correctifs apportés par Retpoline.Google avait déclaré, lors de l'annonce de la disponibilité de Retpoline, des baisses de performances quasi-nulles (1,5 %) par rapport aux 10 à 20 % mesurés aprèsprovenant des éditeurs des systèmes d'exploitation ou des fabricants de processeurs.Microsoft travaille de son côté depuis plusieurs mois à. Sa feuille de route prévoyait une mise à disposition pour les versions 19H1 de Windows 10, correspondant à la mise à jour majeure qui devrait être déployée au cours du mois d'avril de cette année.», explique Mehmet Iyigun, en charge de l'équipe dédiée au noyau Windows sur le site officiel de l'entreprise.Plus d'un an après sa découverte, Spectre continue d'être unepour l'industrie informatique et les récentes études montrent que le problème prendra des années avant d'être définitivement résolu.