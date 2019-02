Des apps intégrant du cryptojacking trouvées sur le Microsoft Store

Du cryptojacking sur le Microsoft Store

Difficile d'estimer le nombre de téléphones infectés

Le célèbre éditeur d'antivirusa mis en lumière huit applications, proposées gratuitement sur le, qui utilisaient les ressources du PC de l'utilisateur pour(discrètement) du Monero.Évidemment,, qui pensait avoir téléchargé des applications tout à fait inoffensives comme Battery Optimizer, Clean Master+, Fast Tube ou encore Downloader for Youtube Videos. Les différents programmes en question ont depuis été retirés par Microsoft.Tous semblent d'ailleurs avoir été développés par un seul et même éditeur, et utilisaient un fonctionnement similaire. Concrètement, une fois ouvertes,. Sans même que l'utilisateur ne s'en aperçoive, l'application était utilisée pour miner du Monero.Cela avait bien sûr unsur les ressources de la machine. Les applications en question pouvaient d'ailleurs fonctionner sur Windows 10 comme sur Windows 10 S, de par leur côté. Les applications ont toutes été lancées en 2018, entre les mois d'avril et de décembre.Même si les applications sont restées en ligne durant une, ces dernières ont pu être téléchargées par de très nombreux utilisateurs.Selon Symantec : «».