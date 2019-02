Le NYPD demande à Waze (Google) d'arrêter d'indiquer les points de contrôle de police

« Tous les recours juridiques seront utilisés »

Une histoire d'amendement

Il n'y a pas qu'en France ques'attire les foudres du gouvernement et des institutions locales. En juin 2018 , à titre d'exemple, les autorités réfléchissaient à la mise en place d'un filtrage de contrôles routiers pour les services de cartographie communautaires comme Waze et Coyote. Mais la position du gouvernement a évolué, et le ton a durci : une loi pourrait empêcher d'indiquer la présence des contrôles routiers Outre-Atlantique, les informations délivrées par ce type d'application semblent autant déranger. Tant et si bien que le New York City Police Department (NYPD) a demandé à Google, propriétaire de Waze depuis 2013, de supprimer les notificationsà proximité. Cet acte est même jugé criminel, sans que le NYDP ne donne des précisions quant à sa nature criminelle, peut-on lire dans les colonnes du New York Post. », a écrit dans une lettre Ann Prunty, Sous-commissaire par intérim pour les questions juridiques, précisant que «» pour faire plier le géant américain.L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a cependant balayé d'un revers de la main les revendications de la police new-yorkaise : «».