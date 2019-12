Le concept Volkswagen ID. BUGGY remporte un prix pour son design

Liberté de conception

Source : Electric Cars Report

Introduit pour la première fois au salon automobile de Genève 2019, en mars dernier , le concept Volkswagen ID. BUGGY, taillé pour les chevauchéessilencieuses, avait à l'époque marqué les esprits. Quelques mois plus tard, le véhicule de la marque allemande se voit remettre un prix honorifique dans le cadre du concours « 2019 Best of Year Awards » organisé par la société Interior Design.Le véhicule léger tout-terrain - électrique, pour rappel - a ainsi trusté la première place de la catégorie « Design » au nez et à la barbe de cinq autres concurrents. «», a déclaré Klaus Bischoff, en charge du pôle design de la multinationale, dans les colonnes d'