Aston Martin dévoile le moteur V6 bi-turbo qui équipera sa future hybride Valhalla

Un double turbo au cœur du bloc V6 pour un maximum de puissance

TM01 : un moteur performant qui rend hommage au passé de la marque

Source : Automobile Mag.

Il équipera dès 2022 la toute nouvelle Aston Martin Valhalla, le futur supercar de la marque. Ce qui augure des performances de haut vol pour ce nouveau bloc V6.Aston Martin a eu l'excellente idée de placer les deux turbos entre les rangs de cylindres. Ainsi placés au cœur du V, les deux turbos souffleront fort au plus près du moteur, réduisant sensiblement le temps de réponse de ceux-ci grâce à des tubulures raccourcies.Ce bloc moteur est annoncé par la marque comme étant léger, avec seulement 200 kg sur la balance. Il est également équipé d'un carter d'huile sec. Tout est pensé pour son utilisation en position centrale dans les futurs supercars de la marque avec un centre de gravité le plus bas possible. Ce nouveau moteur est prévu pour travailler conjointement avec un module d'hybridation qui permettra de décupler sa puissance tout en abaissant ses émissions polluantes et sa consommation de carburant.Le nom de code de ce tout nouveau bloc moteur porte les initiales d'un ancien ingénieur Aston Martin. Tarek Marek avait, entre autres, développé et mis au point le V8 5.3 de la DBS dans les années 1950 et 1960, un clin d'œil à l'histoire de la marque et un synonyme de haute performance, à n'en pas douter.Et même si Aston Martin se refuse à communiquer pour le moment la puissance que développera ce moteur, nous pouvons déjà supposer qu'il sera capable de délivrer les 1 000 chevaux annoncés pour la Valhalla. D'ailleurs, inutile de s'inquiéter de la disparition des moteurs V8 et V12 sur les modèles de la marque : la Ford GT fonctionne aussi avec un moteur V6 turbo, et elle se révèle très performante.Les ingénieurs d'Aston Martin pourront adapter la puissance et le couple du nouveau 3.0 V6 bi-turbo en fonction des besoins des modèles à venir. Il sera construit au Royaume-Uni et remplacera probablement les V8 Mercedes-AMG à sa sortie.