Skoda décline son emblématique Octavia RS en version hybride rechargeable

La première RS hybride

Look sportif

L'Octavia Combi RS iV

Le constructeur a également prévu des motorisations hybrides pour les autres versions de l'OctaviaLa nouvelle itération de la RS combine un quatre-cylindres essence TSI de 1,4 L de 150 chevaux à un moteur électrique électrique de 85 kW délivrant 115 chevaux. Ensemble, le groupe génère 245 chevaux et 400 Nm de couple.En termes de performances, l'ensemble se traduit par un 0-100 km/h à 7,3 secondes en mode de conduite « Sport ». Le sitereproche ainsi à ce modèle d'afficher une vitesse d'accélération identique à l'Octavia RS de seconde génération. La vitesse maximale de cette nouvelle version est affichée à 225 km/h, avec des émissions de COlimitées à environ 30 g/km. Le véhicule dispose également d'une boîte automatique DSG à six vitesses. Sa batterie li-ion de 13 kWh lui assure une autonomie en tout-électrique de 60 kilomètres (cycle WLTP).À l'extérieur, ce nouveau modèle adopte le look sportif de la gamme RS. Le constructeur a doté son véhicule d'étriers de frein rouges, de jantes alliage de 18 pouces (19 pouces en option) et de phares antibrouillard LED à la forme étirée. On notera également la présence d'éléments noirs, comme l'aileron à l'arrière. Sur la version break (Combi RS), ce dernier devient un becquet de toit reprenant le coloris de la voiture. A l'intérieur, le conducteur disposera d'un volant sport multifonctions à trois branches, d'une sellerie tissu et de sièges avant sport.Pour Skoda, cette nouvelle version doit confirmer l'engagement de la marque dans le monde de l'hybride. Le directeur du développement technique de Skoda, Christian Strube a déclaré : «».Les prix et les dates de l'Octavia RS n'ont pas encore été annoncés. Parallèlement à la nouvelle version RS de l'Octavia, Skoda a également lancé un groupe hybride pour les versions SE et SE L. Ces modèles pourront désormais emmener un moteur essence 1,4 L TSI travaillant avec un moteur électrique de 85 kW. L'ensemble délivrera 201 chevaux et 350 Nm de couple. Skoda, enfin, prévoit de doter les deux versions e-TEC de l'Octavia de motorisations reposant sur l'hybridation douce. Elles fourniront respectivement 108 et 148 chevaux.