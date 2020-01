Renault Clio et Capture E-Tech : des versions hybrides de 140 et 160 ch !

Les Clio et Captur en mode E-Tech

La Renault Mégane E-Tech pour bientôt

Source : Automotive World

Il s'agira bientôt de retrouver en concessions une nouvelle Clio E-Tech hybride, ainsi qu'un Capture E-Tech hybride rechargeable.C'est au Salon Automobile de Bruxelles que Renault a décidé d'officialiser les nouvelles versions E-Tech de ses très populaires Clio et Captur. Deux nouveautés qui seront commercialisées dans le courant de l'année 2020." explique fièrement le constructeur français.Pour ce qui est de la Renault Clio E-Tech, il s'agit ici d'un modèle hybride, propulsé par un moteur essence 1.6L de 91 ch, et deux moteurs électriques, pour une puissance totale de 140 ch. Elle est également dotée d'une batterie de 1,2 kWh, et dispose du système de récupération d'énergie déjà étrenné sur la ZOE Du côté du Renault Captur E-Tech, on retrouve là aussi un moteur 1.6L de 91 ch couplé à deux moteurs électriques, mais pour une puissance totale de 160 ch. Un modèle qui se pare également d'une batterie de 9,8 kWh. La Clio et le Captur disposeront tous deux d'un mode permettant d'activer la conduite en 100% électrique, avec une autonomie de 50 km pour le Captur.Selon Renault : "À noter que la célèbre Mégane devrait prochainement bénéficier à son tour d'une déclinaison hybride E-Tech, et que Renault souhaite proposer pas moins de 8 modèles 100% électrique, et 12 modèles électrifiés d'ici l'année 2022.