Tokyo Motor Show : La voiture autonome xAuto de Mitsubishi s'expose

© Pixabay

Autonomie en toutes circonstances

« Fusion de capteurs »

Source : Electric Cars Report

Le constructeur annonce de nouvelles fonctionnalités, notamment une conduite autonome capable de fonctionner sans cartes en haute définition.Pour fonctionner, les véhicules autonomes ont besoin de cartes HD. Les services de cartographie les plus connus comme Google Maps ne suffisent pas : ces cartographies doivent disposer d'une très grande précision. Des sociétés sont spécialisées dans la conception de ces cartes : c'est le cas de TomTom, qui prévoit de numériser les routes du monde en 3D pour les voitures autonomes.Mais ces cartes sont souvent incomplètes ne référençant par exemple pas toutes les routes agricoles. Mitsubishi Electric a donc conçu la xAuto de façon à ce qu'elle puisse continuer sa route lorsque la carte ne comprend pas les informations nécessaires. Pour cela, le véhicule dispose d'une foule de capteurs, de radars à ondes millimétriques et de caméras. Il est également assisté par une localisation appelé CLAS () reposant sur des satellites. À partir de ces informations, la voiture est en mesure d'ajuster sa trajectoire avec une précision de l'ordre d'un centimètre.Ces données sont ainsi combinées à une carte locale, permettant à la xAuto de fonctionner là où les cartes HD ne suffisent plus. Mitsubishi attend de son véhicule une conduite pleinement autonome dans certaines situations ( conduite autonome de niveau 4 ).D'après, la xAuto serait capable de se garer seule dans des parkings (intérieurs et extérieurs) et dans d'autres endroits où les cartes tendent à manquer d'informations, comme les zones résidentielles. Le système a déjà été testé avec succès sur un front de mer de Tokyo et dans la ville de Tsukuba.Le système proposé par la xAuto doit également résoudre un problème lié à l'afflux de données issues des capteurs. Comme tous les véhicules autonomes, celui de Mitsubishi dispose de différents capteurs, chacun reposant sur une méthode de collecte des données et d'un temps de traitement différents. Aussi, lorsque des données aux origines et aux temps de sortie différents sont traitées simultanément par le véhicule, les erreurs ne sont pas rares.Mitsubishi Electric a donc conçu une technologie dite de «» pour résoudre ce problème. Celle-ci vise précisément à homogénéiser les temps de sortie des données, ce qui permet au véhicule de représenter son environnement avec plus de précision.Enfin, Mitsubishi apporte des précisions quant au cas précis des parkings. Le «» utiliserait le meilleur itinéraire jusqu'à une place en se basant notamment sur la position de cet emplacement et sur divers points de passage. En extérieur, c'est le système CLAS et les satellites associés qui permettent de déterminer ce trajet. En intérieur, les caméras du véhicule serviront à détecter les points de repère que l'on peut trouver dans un parking.