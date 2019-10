Hyundai développe un régulateur de vitesse imitant votre style de conduite

© Hyundai

Reproduire les (bonnes) habitudes de conduite

Nommé(SCC-ML), celui-ci doit apporter de nouvelles fonctionnalités, rappelant celles de la conduite autonome.Le communiqué de Hyundai évoque d'ailleurs une conduite «».», peut-on lire.Un régulateur de vitesse standard permet à un conducteur de définir une vitesse, à laquelle le véhicule se charge ensuite de rester. Le conducteur n'a alors plus à s'occuper de l'accélération. Dans le cas du SCC-ML, lorsque le conducteur est pleinement aux commandes, une intelligence artificielle se charge d'en apprendre plus sur son comportement de conduite. Par exemple, la fonctionnalité peut déterminer la distance que le conducteur a l'habitude de laisser entre son véhicule et ceux situés devant lui. Une fois le régulateur enclenché, l'IA reproduit aussi ce comportement.Et d'autres aspects de la conduite sont pris en compte. Le SCC-ML va notamment apprendre à reproduire les accélérations d'une personne, ou comment celles-ci s'adaptent aux changements du trafic. Malgré les apparence, Hyundai affirme que sa fonctionnalité est également en mesure d'écarter les comportements dangereux sur la route. Le constructeur ajoute que l'apprentissage du régulateur n'est pas figée, et que comme pour les personnes, son style de conduite peut évoluer avec le temps.Hyundai suit ainsi les initiatives d'autres constructeurs sur ce segment. Nombreux sont les modèles à disposer désormais d'un régulateur de vitesse adaptatif. En juin, BMW a par exemple annoncé que son futur régulateur serait capable de lire les feux de signalisation.