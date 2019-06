Baidu dévoile une solution sans radar Apollo Lite pour voitures autonomes

Une solution à bas coût ?

C'est quoi une voiture autonome de niveau 4 ?

Lessont encore un mythe, que lesou géants de l'électronique nous annoncent depuis des années. Une technologie qui a du retard, car plus complexe que prévu et surtout chère à cause d'un élément lourd : le Lidar.Leest un outil servant de, très pratique pour détecter les objets lointains. Elle est donc idéale pour anticiper les accidents, piétons ou objets, notamment en circulant à haute vitesse. Toutefois, Baidu a trouvé de quoi se débarrasser d'un tel système.Sa nouvelle plateforme « low-cost » Apollo Lite, présentée cette semaine au salon CVPR à Long Beach (États-Unis), s'affranchit en effet de Lidar, mais aussi des traditionnels radars. Avecréparties autour d'un véhicule, l'autonomie de niveau 4 (sur 5) peut être atteinte. Fonctionnant à une fréquence de 200 images/s, ces caméras peuvent détecter des objets jusqu'à 240 mètres.L'Apollo Lite pourra ainsi équiper - en théorie - de nombreux grands constructeurs dans les prochaines années. Baidu est déjà partenaire de Volvo, Ford et BMW (photo).À noter,a déjà communiqué sur une technologie similaire sans Lidar, mais avec radar. En avril, Elon Musk a présenté une conférence intronisant ses futures Model 3 100% autonomes "robotaxis" pour 2020. Ses berlines électriques produites à partir de cette date disposent du matériel nécessaire et de la nouvelle puce «» développée en interne. Seulement, l'application concrète via solution logicielle n'arrivera pas avant l'an prochain.Selon le SAE, Society of Automotive Engineers,. Un niveau 1 accueille par exemple les aides à la conduite type régulateur de vitesse, le niveau 2 une conduite semi-autonome avec vitesse et maintien de voie actif sur voie rapide.Le niveau 4 correspond à une voiture, mais dans des conditions spécifiques, que ce soit une zone géographique précise ou des situations météo limitées. Le véhicule peut aussi ne posséder ni volant ou pédale ; en résumé, il est question ici de robotaxis. Le niveau maximal 5 est identique, à la différence que la voiture peut opérer dans toutes les situations.Source : [ Cnet