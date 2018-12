Hyundai : vos empreintes digitales comme clés de voiture

Un SUV Santa Fe avec capteur ID en 2019

Source : Engadget

Le groupevient d'officialiser un système permettant au conducteur de déverrouiller et démarrer sa voiture en utilisant.... En effet, la technologie, déjà employée sur nos smartphones notamment, s'apprête à s'immiscer dans nos voitures. Le premier modèle concerné sera un, avec un lancement prévu dès 2019.Le dispositif sera notamment présent, et Hyundai promet une sécurité accrue pour ne laisser l'accès qu'aux propriétaires de la voiture. Hyundai annonce un taux d'erreur de l'ordre de 1 sur 50 000. À noter que le système reconnaîtra automatiquement la personne qui a déverrouillé l'auto, et ce dernier se chargera alorsla position des sièges ou encore des rétroviseurs.Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'empreinte digitale est utilisée dans l'automobile, mais Hyundai a la ferme intention d'utiliser cette technologie comme aucun constructeur avant lui.